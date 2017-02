Sénégal: Santé - Des équipements d'un milliard de FCfa pour l'hôpital Principal

Fleuron du dispositif médical sénégalais, l'hôpital Principal de Dakar vient d'acquérir de nouveaux équipements médicaux. Il s'agit d'une unité de radiographie médicalisée, d'une couveuse, de chaises roulantes, de lits médicalisés, etc. Un don d'une valeur d'un milliard 200 millions de FCfa de l'association « Hôpital assistance internationale » (Hai), basée en France. L'objectif, selon le président de cette structure, Jean Jacques Schlegel, est de participer à l'amélioration de l'offre de soins de l'hôpital. « C'est l'assistance qui nous lie avec l'hôpital Principal de Dakar, car l'association a pour but de protéger les personnes vulnérables », a-t-il ajouté. Ce don est le cinquième au Sénégal depuis 2014. Certains hôpitaux comme l'hôpital militaire de Ouakam et Albert Royer ont aussi bénéficié de ce geste humanitaire. M. Schlegel a remercié les autorités étatiques qui ont mis à sa disposition les moyens techniques et institutionnels pour faciliter leur travail.

