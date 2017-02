Afrique: Prédictions étonnantes

Avec un air de naïveté que pourrait en partie expliquer leur adolescence, de jeunes enfants se relayent à la télévision pour évoquer dans une publicité* ce que sera leur futur proche si les sociétés dans lesquelles ils vivent aujourd'hui ne se débarrassent pas de la violence sous toutes ses formes. Evidemment que sur ce point ils disent la vérité, les images qui passent en boucles sur le petit écran en témoignent.

Aux quatre coins de la planète, entre un tir de missile nord-coréen condamné à l'unanimité par les Nations unies et une démission plus ou moins fracassante d'un haut dignitaire de l'administration Trump commentée à longueur de journée par les médias et les réseaux sociaux, l'actualité internationale ce sont aussi ces morts par dizaines et par centaines de milliers causés par les calamités naturelles, les attentats terroristes et les conflits armés qui affectent plusieurs régions du monde.

D'où, peut-être, l'interprétation qu'en font ces jeunes enfants à la télé. Victimes indiquées des guerres dont ils ne sont en aucune manière des instigateurs, ces enfants présentés dans la publicité répètent nonchalamment des annonces fatales concernant leur propre avenir : le premier gosse déclare qu'il sera tué d'une balle dans le dos, sa camarade sera pour sa part emprisonnée à vie, leur ami prophétise qu'il tombera sous les balles d'un snipper, il y en a un autre qui sans doute mourra pendu. Ainsi de suite...

On peut souligner l'originalité de cette trouvaille publicitaire, mais on ne peut pas s'abstenir d'exprimer de l'étonnement, de la frayeur même devant des prophéties aussi violentes mises dans la bouche de ces beaux petits jeunes gens qui seraient inspirés de se projeter dans le meilleur des mondes ; celui que tous ceux qui ont la charge de conduire la destinée des nations bâtiront avec le concours de ces gamins et pour un bonheur partagé.

Elles sont en effet dures à regarder les images montrant les corps déchiquetés de paisibles citoyens fauchés par une bombe dans un marché ou sur une quelconque place publique. Des fois, avant de les diffuser, les médias préviennent de leur caractère « choquant », ou choisissent simplement de les gérer au mieux, question de ne pas en rajouter inutilement. Dans une large mesure, elles sont toujours choquantes les images montrant des enfants confrontés à des situations pénibles ou extravagantes.

Il est vrai que l'un des messages, peut-être la synthèse de cette pub inspirée, fait allusion au choix du métier de journaliste. La voix qui le porte n'a pas de visage, mais ce message semble résumer le combat pour la liberté de la presse, la liberté d'informer qui défie les frontières, surmonte les obstacles et les risques auxquels les professionnels des organes font face au quotidien. Tel est le combat des hommes et des femmes qui vont parfois au-delà des limites de l'investigation pour prendre à revers la vérité dans ses moindres retranchements. Le faire comprendre aux décideurs est une chose essentielle, mais le faire dire de la sorte par des gosses fausse un tout petit peu le casting. En toute confraternité !