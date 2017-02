Cameroun: L'Italie présente en force au salon « Promote » de Yaoundé

La coopération italo-camerounaise est promise à un bel avenir, affirme le ministre Mario Giro.

Des officiels italiens ont pris part à l'inauguration mercredi du salon international de Yaoundé, au Cameroun, le salon Promote. Avec un pavillon et une présence effective de plus de 70 sociétés venues d'Italie, la Péninsule confirme sa volonté de développer avec le Cameroun une coopération qui a déjà ses lettres de noblesses. Rome est fortement impliquée dans le secteur de la chocolaterie camerounaise, par exemple, son fleuron industriel Ferrero est aujourd'hui le premier employeur au Cameroun.

En mars dernier, c'est l'Ethiopie et le Cameroun que le président italien, Sergio Mattarella, avait choisis pour sa première tournée africaine. Tout comme son Premier ministre de l'époque, Matteo Renzi, avait choisi des pays d'Afrique centrale comme le Congo-Brazzaville et l'Angola, après le Mozambique, pour son premier voyage en Afrique lui aussi. Le salon de Yaoundé rassemble jusqu' au dimanche 19 février plus de 1300 entreprises étrangères.

« Ce salon revêt une importance stratégique significative pour le Cameroun et pour tous les pays de la région. Il représente une plateforme toujours plus importante pour le développement, un authentique moteur pour la croissance économique », a soutenu M. Mario Giro. Le vice-ministre des Affaires étrangères italien est lui aussi présent à l'événement. L'ambassade d'Italie à Yaoundé a pris part à l'organisation de ce Salon, et l'institut italien du commerce extérieur, l'ICE, a également mis la main à la pâte.

« A travers cette participation, une première de cette importance pour les entreprises italiennes et pour le nombre de secteurs représentés, ainsi que ma propre participation en qualité de représentant du gouvernement chargé de la coopération internationale et des rapports avec les pays africains, nous voulons témoigner du rôle-clé que Rome accorde à la dimension économique avec le Cameroun ; de l'Italie avec l'Afrique ; de l'Europe et de l'Afrique comme vecteurs pour un développement durable du continent, avec des perspectives concrètes pour les jeunes ».

Le vice-ministre italien a tiré ainsi les conclusions de ses nombreux entretiens avec les membres du gouvernement à Yaoundé. Il a dit tout le bien de son entretien avec M. Louis-Paul Motaze, ministre camerounais de l'Economie. Il a été évoqué les secteurs dans lesquels une coopération bilatérale serait d'un mutuel intérêt pour l'Italie et pour le Cameroun : l'agroalimentaire; le bois; le marbre et le textile. Et avec le ministre des Affaires étrangères Lejeune Mbella Mbella, Italie et Cameroun ont fait le point des étapes déjà franchies depuis la visite de M. Mattarella au Cameroun l'an dernier.