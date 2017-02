Congo-Brazzaville: Musique - Parfait Young s'est produit à l'IFC

Le concert s'est achevé par le duo Pape God, président de l'union des musiciens congolais UMC, et Saint Patrick Azano, qui a porté son jugement sur ce spectacle. « Personnellement, je suis très touché par la qualité de la musique de Parfait Young. Coup de chapeau à l'artiste», s'est-il réjoui. À l'issue de ce concert, Parfait Young s'est dit très heureux de la communion entre lui et le public qui a été très réceptif tout au long de la soirée.

Fils biologique d'un père pasteur, Parfait Young qui a débuté sa carrière par la musique religieuse est un artiste embrassant aujourd'hui une musique à coloration rumba, empreinte de folklore africain, sur un subtil mélange de sonorités jazz. Polyvalent, Parfait Young est un guitariste, arrangeur et doté d'une voix angélique. Pour lui, il n'y a pas de différence entre la musique dite sacrée et mondaine. «Je ne trouve pas de différence entre les musiques chrétienne et mondaine. Je fais de la musique de recherche, je fais de la world, de la rumba, ... », a poursuivi l'artiste.

Après un intermède marqué par quelques questions qui lui ont été posées par l'animateur de l'émission Cabaret, Privat Tiburce, l'artiste a poursuivi son concert par les interprétations des chansons : « C'est la vie » du Camerounais Henri Dikongué, un pot-pourri avec des chansons « La belle Anicha » de Théo Blaise Kounkou, « Missengué » de Pierre Mountouari, « La rue » du feu King Kester Emeneya de la République démocratique du Congo (RDC) et « Zouk la se médicament » du groupe Kassav des Antilles. « J'ai voulu par ce pot-pourri rendre hommage aux grands artistes musiciens vivants et morts qui ont marqué de leur empreinte le monde musical », a dit Parfait Young.

Sitôt sur scène, Parfait Young accompagné de la jeune artiste Élyse, qui se jette dans la musique professionnelle, ont entamé la chanson « Pas un autre père », avant qu'il ne s'adresse au public. « Je suis très heureux et ému d'être en face de vous ce soir. J'espère que nous allons passer des beaux moments ensemble», a-t-il déclaré. Puis s'en est suivie la présentation de l'artiste musicien, avant que ce dernier ne poursuive son spectacle avec les chansons « Sans tâche beloti » et « Histoire vraie ».

