Congo-Brazzaville: Enseignement technique - L'institut inter - Etats de Loudima désormais électrifié

Depuis son inauguration le 22 octobre 2014, l'institut de formation technique et professionnelle de Loudima était électrifié grâce à un groupe électrogène. Le Premier ministre Clément Mouamba a mis en service, le 17 février, un transformateur électrique d'une grande puissance alimentant désormais cette structure scolaire.

A l'occasion, Clément Mouamba a déclaré que le gouvernement vient, par cet acte, de résoudre l'une des difficultés à laquelle l'institut était confronté. « Dans les tout prochains jours, les experts vont procéder à l'installation d'un forage moderne pour l'alimentation en eau potable des enseignants et apprenants. De même, le gouvernement a remis à la direction de l'Institut une somme importante d'argent pour la nutrition des étudiants », a-t-il indiqué.

En revanche, a-t-il renchéri, le gouvernement attend des apprenants l'assiduité et la persévérance dans les études. Cette école, a-t-il indiqué, est un modèle de coopération entre le Congo et la Namibie. Les objectifs qu'elle vise intègrent la vision des pouvoirs publics des deux pays, à savoir : former des cadres de demain dans de bonnes conditions d'apprentissage.

Par ailleurs, Clément Mouamba a appelé les apprenants et la direction de l'école à veiller aux installations électriques. Il a promis, par la même occasion, la construction d'un mur de clôture pour protéger l'établissement scolaire, les étudiants et les personnels.

Ainsi, cet acte du gouvernement a été bien apprécié aussi bien par le directeur exécutif de cet institut, le Congolais Jacques Mabiala que par les apprenants. Ces derniers ont mis à profit cette occasion pour formuler l'une des doléances qu'ils croient être entre autres la plus importance, à savoir : le bitumage de la voie qui mène à l'Institut.

Notons que l'institut de formation technique et professionnelle de Loudima compte 161 apprenants, dont 14 Namibiens. Le nombre de personnel enseignant et administratif est de 133 pour cinq de nationalité namibienne.

L'accès à l'établissement se fait par voie de concours ouvert aux apprenants congolais et namibiens âgés de 16 à 18 ans et titulaires d'un brevet d'études techniques (BET), brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou un autre diplôme équivalent. Le quota est de 50 places par Etat, soit 100 par session et par promotion.

La durée de formation est de quatre ans, dont une première année consacrée à l'apprentissage des langues: le français pour les Namibiens et l'anglais pour les Congolais).

L'institut offre des formations dans les options ci-après : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; maintenance des équipements industriels ; bâtiments et travaux publics ; production des cultures vivrières et industrielles ; productions animales et hôtellerie.

Le Premier ministre était, dans cette mission de travail à Loudima, en compagnie de l'ambassadeur de la Namibie au Congo, Vilio H. Hifindaka.