Congo-Brazzaville: Education - Le CEG d'Inkouélé sera bientôt doté d'un nouveau bâtiment

En sa qualité de fils du terroir, le président de Génération Z et sa suite ont été reçus par le roi de Mbaya qui a apprécié son initiative. Ils ont également visité les populations autochtones des villages Béné à quelques encablures de Gamboma-centre et à Egnama sur la route d'Ongogni.

Construit dans les années 90, le CEG d'Inkouelé était devenu l'ombre de lui-même à cause de la vétusté de ses installations, mettant à mal de nombreux élèves venant de certains villages du district de Gamboma. La cérémonie de lancement des travaux qui dureront deux mois s'est déroulée en présence des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire en poste dans cette localité considérée comme centre ainsi que des responsables du village.

