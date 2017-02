Afrique de l'Ouest: Afrique - L'importance de l'énergie dans le développement au Sahel

Ajoutant: « les terroristes profitent de l'obscurité entraînée par l'absence d'électricité pour commettre leurs forfaits. C'est donc autant un problème de développement qu'une question de sécurité ». Ce qui a poussé la BAD à lancer un plan pour accroître le niveau d'accès au réseau électrique en Afrique. Intitulé: « le nouveau pacte pour l'énergie en Afrique », ce plan vise à résoudre durablement le problème de l'électricité, notamment pour les particuliers et pour développer des projets industriels en général, et à l'agro-industrie en particulier. Actuellement, 12 milliards de dollars sont prévus pour être débloqués dans les dix prochaines années au niveau continental.

Il avait déclaré : « j'ai honte de la situation de l'accès à l'énergie en Afrique. Sans énergie, on ne peut même pas assurer une éducation de qualité aux enfants ». La faible couverture du réseau électrique en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Sahel, entraîne de ce fait toute une série d'inconvénients pour les populations locales.

