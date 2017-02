Congo-Brazzaville: Braconnage - Recrudescence d'abattage des éléphants, une affaire tri-nationale

Les États ont signé un protocole de lutte anti-braconnage (LAB) en 2014 fournissant les procédures pour les patrouilles conjointes de faire face à ce fléau qui persiste. Il est à déplorer l'implication de ressortissants congolais habitant les villages frontaliers avec le Gabon (Elere, Megobe et Befame) et ceux des villages du sud Cameroun (Alati, Elere) et autres dans ce grand braconnage comme démontrent les indices récoltés sur le terrain par les patrouilles de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) et d'ETIC.

Malgré des accords tripartites : Congo-Gabon-Cameroun, tri-national Nki-Odzala-Minkebe (TRIDOM), cette zone reste un foyer important de braconnage. Plus de 10 000 éléphants ont été abattus à Minkebe et des milliers au Congo depuis 2006.

En effet, c'est lors d'une patrouille de lutte-anti braconnage menée dans la zone frontalière au Gabon ( haut Ivindo) que les Eco-gardes du Projet de conservation de l'Espace Tridom Interzone Congo (ETIC), qui bénéficie de l'appui financier et technique du Fonds mondial pour la nature (WWF), ont interpellé les prévenus Jean-Louis Oyono et Herman Medoulou tous de nationalité congolaise en possession de quatre pointes d'ivoire, trois sagaies, deux calibres douze ainsi que des cartouches double zéro de type camerounais. Ces assaillants auraient abattu deux éléphants à l'aide des cartouches artisanales adaptables dans un calibre12 .

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.