Congo-Brazzaville: Œuvres caritatives - Le Rotary club doyen de Pointe-Noire assiste les démunies

Notons que la place du Rotary a été inaugurée le 10 février. C'est un jardin public situé à la place Jean Baptiste Missamou en face de la société Tractafric. Cet espace a été réaménagé par le Rotary club doyen et doté des bancs en matériaux recyclables ; de nouveaux espaces dallés en béton ; de nouveaux espaces verts et un éclairage public photovoltaïque autonome. Les usagers peuvent se connecter en mode Wi-Fi gratuitement à cet endroit pendant 15 mn par jour.

La soirée a été marquée d'un appel aux dons sous forme de bulletin de parrainage. Ces dons collectés ont été redistribués aux différentes associations qui œuvrent en faveur des personnes démunies et vivant dans la précarité notamment Avenir positif ; Action de solidarité internationale et Caritas Congo.

