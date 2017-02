Congo-Brazzaville: Loango - Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou visite les 30 logements de Lemba

En séjour de travail au Kouilou, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public a fait une descente à la cité des 30 logements de Lemba situés dans la sous-préfecture de Loango. Laurent Tengo, président du conseil d'administration de l'Agence foncière pour l'aménagement des terrains (Afat), organe créé pour l'aménagement et l'acquisition des terrains, ainsi que les autorités locales et du département ont fait partie de la délégation.

La cité des 30 logements construits par la société Eridan Sarl bénéficie du financement de la Banque congolaise de l'habitat, tandis que la société Spie a la charge d'en assurer la commercialisation. « Ce projet des logements de Lemba est un projet pilote qui rend visible l'action de l'Afat dont l'une des missions est de permettre que les terrains soient d'abord aménagés avant de recevoir des constructions. Cela est un gage pour éviter le désordre foncier constaté actuellement. Car, depuis un certain temps, on a pris l'habitude dans le pays de vendre des terrains sauvagement, c'est-à-dire on lotit sans se soucier au préalable de l'aménagement », a dit Laurent Tengo, président du conseil d'administration de l'Afat.

Expliquant le bien-fondé de l'Afat, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a ajouté que c'est un organe qui facilitera l'accès à la propriété aux Congolais qui ont un revenu très faible d'acquérir une parcelle de terrain. « Nous voulons rendre visibles les missions de cet organe qui sont en train d'aménager les espaces de terre et de les rendre accessibles aux citoyens ayant un faible revenu, d'acquérir des terres viables. Il fallait avoir un organe qui facilite l'aménagement, l'acquisition à très bas coût des terrains. L'élément fondamental qu'on peut retenir, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, il faudrait désormais que le tout soit bien aménagé, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, le téléphone.... », a t-il renchéri.

L'Afat est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a été créée par la loi n°27-2011 du 3 juin 2011. Ses missions sont, entre autres, de procéder aux opérations d'acquisitions foncières, d'aménager et céder des espaces de terres nécessaire à la réalisation de projets d'intérêt général, de contribuer pour le compte de l'état au recouvrement par le Trésor public des droits et redevances relatifs à l'acquisition, à l'aménagement et à la cession des espaces fonciers. L'Afat devrait permettre à l'avenir de mettre un terme à l'occupation anarchique des terrains qui provoque des glissements et l'ensablement des habitations.