Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - FL Group produit plus de deux mille tonnes de résine par an

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba a effectué le 17 février, une mission de travail à Loudima, dans le département de la Bouenza.

Il a mis à profit cette occasion pour visiter les réalisations de la société chinoise de droit congolais, FL Group, dont le travail consiste à extraire la résine à partir des pins du massif forestier de Loudima.

Selon le coordonnateur principal de cette société, M. Weng Mikaël, la résine est une matière inflammable, grasse et onctueuse à partir de laquelle on fabrique des produits cosmétiques de haute qualité comme des colles, encres, peintures de qualité supérieure...

« FL Group produit près de deux cent vingt tonnes de résine par mois, soit deux mille six cent - quarante tonnes par an. Le but visé par la société est de produire six cents tonnes par mois. Nous employons actuellement près de six cent travailleurs. Nous envisageons d'augmenter nos effectifs parce que nous comptons multiplier les espèces forestières du massif de Loudima par le reboisement. Depuis le lancement du projet, FL Group a déjà expédié, vers la Chine, près de mille deux-cent tonnes de résine », a-t-il expliqué.

La ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, qui faisait partie de la délégation, a indiqué que le massif forestier de Loudima s'étend sur six mille hectares. « L'Etat congolais avait deux massifs forestiers sur lesquels il comptait. Celui de Pointe-Noire a été anarchiquement occupé par des personnes mal intentionnées. Nous devons militer pour protéger la réserve forestière de Loudima dont l'exploitation par FL Group contribue largement à la diversification de notre économie », a-t-elle expliqué.

De son côté, Clément Mouamba a salué les activités que mène cette société avant d'ajouter qu'elles intègrent la vision du gouvernement qui se résume à la diversification de l'économie congolaise. Il a invité les travailleurs à plus d'assiduité au travail et de discipline.

Le Premier ministre a assuré l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang, qui faisait partie également de la délégation, que le gouvernement congolais milite pour la protection de tous les étrangers vivant de manière régulière sur son territoire congolais.

Le chef du gouvernement a attiré l'attention de tous les habitants de la Bouenza et plus particulièrement de Loudima pour mettre fin aux assassinats crapuleux des étrangers, en mission de service au Congo. Il faisait ainsi allusion au décès, dans les circonstances quelque peu sombres, d'un chinois à la société FL Group. Le premier ministre a déclaré que les drames de ce genre ne doivent plus se répéter.