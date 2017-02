Kenya: Fin de la campagne controversée d'enregistrement massif des électeurs

Au Kenya, les négociations pour mettre fin à la grève des médecins qui dure depuis plus deux… Plus »

En janvier, la commission électorale s'était donnée pour but d'enregistrer 4 à 6 millions d'électeurs sur les 9 millions de Kényans qui manquaient à l'appel. Près de 25 000 centres d'enregistrements ont été installés dans tout le pays, et une importante campagne de sensibilisation a été lancée dans les médias.

Au Kenya, la campagne d'enregistrement massif des électeurs en vue de l'élection présidentielle d'août prochain, commencée il y a un mois, s'achève ce dimanche soir 19 février. Son but est d'enregistrer un tiers du corps électoral kényan qui n'est pas inscrit sur les listes électorales. Depuis, majorité et opposition se sont engagées dans une véritable course contre la montre pour mobiliser les électeurs dans leurs fiefs respectifs. Mais le processus est très controversé.

