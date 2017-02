Algérie: ANEM - Près de 50% des offres d'emploi destinées aux cadres pourvues en 2016

L'agence exploite le réseau Wassit, un système d'information destiné à moderniser les services de l'ANEM. Il vise à assurer un meilleur traitement des demandes et offres d'emploi et ce gratuitement, a-t-on expliqué.

L'agence est la troisième du genre à l'échelle nationale après celle d'Oran et de Sétif et elle se charge de l'orientation des cadres avec une expérience dans des postes d'emploi en adéquation avec leurs profils, a précisé la même source .

Composée d'une chef d'agence et de cinq conseillers, l'Agence des cadres a pour mission principale de répondre aux sollicitations des cadres expérimentés en quête d'emploi et à la demande des entreprises en matière de main-d'œuvre qualifiée, ce qui exclut les primo demandeurs.

"Les cadres sont accueillis à l'agence pour déposer leur CV et postuler à des postes d'emplois et s'adressent aussi à l'agence pour recevoir les informations nécessaires sur les offres disponibles et leurs demandes sont enregistrés pour être recontactés", selon la responsable.

