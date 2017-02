Algérie: Emploi - 60.000 placements réalisés par les agences en 2016 à Alger

Alger — Pas moins de 60.000 emplois ont été pourvus en 2016 à Alger grâce à l'action des offices de placement dont 42.950 par l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), a indiqué lundi le directeur de l'agence d'Alger, Smaïl Djadi.

"Au total 60.000 insertions ont été réalisées en 2016 par les offices de placement et par l'ANEM pour contribuer à réduire le chômage", a précisé le directeur qui a annoncé que des actions de vulgarisation des divers dispositifs d'encouragement à la création de l'emploi vont se poursuivre en 2017.

Dans le détail, l'ANEM a enregistré 135.464 demandes d'emploi en placement classique pour abouti à 42.950 offres d'emploi satisfaites contre plus de 15.935 demandes pour les offices privées ayant placé 12.038 employés.

M. Djadi a ajouté que l'ANEM enregistre 56.670 personnes qui sont en attente d'un emploi (stock fin d'année) alors que les entreprises ont proposé jusqu'à fin 2016, une offre de 51.996 emplois.

"Le niveau bas du salaire proposé par les entreprises BTPH est l'une des principales raisons ayant fait que ce ne soit pas l'ensemble des emplois vacants qui sont occupés", a-t-il ajouté.

Il a précisé que "les offres d'emploi satisfaites en placement classique sont de 42.950 et 1.674 l'ont été dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) géré par l'ANEM et 3.072 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA)".

De nombreux employeurs font appel à ces dispositifs, a indiqué M. Djadi qui a souligné que des conventions vont être signées avec certains d'entre eux pour recruter davantage de demandeurs d'emploi dont des étudiants ayant obtenu leurs diplômes.

Le responsable de l'ANEM a souligné qu'une Nomenclature algérienne des métiers et emplois (NAME) est disponible et permet à ces mêmes entrepreneurs d'identifier les profils des demandeurs d'emploi et des recruteurs.

422 fiches emplois fichiers sont disponibles actuellement et cette nomenclature est actualisée régulièrement.

La CNAS accorde également des mesures incitatives en matière des abattements des cotisations dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi.

L'employeur bénéficie d'abattement en cas de recrutements dans le cadre la loi 06.21 pour une durée au moins de 12 mois, de 20% de sa quote-part pour les demandeurs d'emploi et de 28% pour les primo demandeurs et de 36% pour les recrutements effectués dans les régions des hauts plateaux et du Sud.