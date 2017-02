Sénégal: Match retour tour préliminaire ligue africaine des champions - L'US Gorée à l'épreuve d'Horoya AC

Après le match nul vierge concédé face à Horoya Ac en match aller des préliminaires de la Ligue africaine des championnats, l'Union sportive goréenne sera à l'épreuve demain dimanche lors de la manche retour à Conakry.

En ballotage défavorable, l'équipe championne du Sénégal en titre devra cette fois hausser le niveau de jeu pour ne pas connaitre une élimination précoce devenue, depuis plus d'une décennie, le lot quotidien des représentants du Sénégal dans les compétitions africaines de clubs.

Tout est à faire pour l'union sportive goréenne qui affronte ce dimanche à Conakry le Horoya Ac pour le compte de la phase retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions.

Accrochés à domicile (0-0) par une formation guinéenne, les champions du Sénégal de hausser le jeu pour décrocher la qualification dans la capitale guinéenne s'ils ne veulent pas tout bonnement dire adieu à la compétition et à l'ambition proclamée de «réécrire la légende» du club. Il ne peut y avoir d'autre alternative face à des adversaires qui avaient nettement pris l'ascendant dans le jeu il y a une semaine à Dakar. Au point que l'entraîneur acceptât que son équipe n'avait pas bien joué et qu'elle l'avait même échappé belle. Victor Zvunka, entraîneur de Horoya n'avait pas non plus manqué d'éprouver quelques regrets tout en nourrissant de faire passer à ses adversaires sur le même chemin que l'As Douanes avait emprunté l'année dernier au match retour à Conakry. C'est-à-dire un nul vierge à l'aller suivi d'une raclée (4-0).

Aly Maal n'est pas certainement pas le moins averti des entraîneurs pour avoir subi en tant que sélectionneur national des cadets, des moments difficiles à Conakry. C'était au cours du match retour houleux contre la Guinée pour le compte de la phase retour des éliminatoires de la Can U17. Avec en prime une énorme pression et des sanctions aux dirigeants.

Pour le coach insulaire, il ne suffit pas de prendre une quelconque revanche. Il s'agira de rectifier les erreurs, de reproduire en terme de contenu cette deuxième mi-temps fournie par ses protégés et de se montrer plus d'efficacité devant les buts. Ce qui ne sera pas une mince affaire pour Moussa Ndiaye et Jean Rémi Bocandé. D'autant qu'en face, ils auront une équipe plus expérimentée et qui renferme une pléiade d'internationaux étrangers.