La commune de Baghère contiguë à celle de Tanaff dans l'est du département de Goudomp a procédé, jeudi dernier 16 février, au vote de son budget au titre de l'exercice 2017. Celui-ci s'équilibre en recettes et en dépenses à 104 millions de CFA. La manne est modique mais proportionnelle à la taille de la collectivité locale. Très ambitieux, le jeune maire a décliné ses projets pour sa ville qui lui tiennent à cœur afin, dit-il, de s'inscrire dans la logique de l'émergence.

Le budget 2017 de la très jeune commune de Baghère s'équilibre en recettes et en dépenses à 104 millions de CFA, approbation faite à l'unanimité par l'ensemble des conseillers à la grande satisfaction du maire Ababacar Sané . « Notre projet de budget soumis à l'assemblée est très bien apprécié et les conseillers ont validé à l'unanimité. C'est une grande satisfaction pour un maire car étant un quitus de confiance et de crédibilité aux yeux de ses mandants. Je remercie toutes les populations et les conseillers en particulier en les invitant à une synergie des efforts pour porter aux cimes de la réussite notre très jeune commune » dit-il.

Ce budget certes proportionnel à la taille de cette collectivité locale mais reste très modique pour assouvir la forte demande sociale d'où l'appel du maire Ababacar Sané à l'accompagnement des pouvoirs publics et autres partenaires d'appui. « Baghère est un grand foyer religieux, nous avons un besoin criant de routes et d'un marché central. Nous sommes une collectivité locale de 24 villages avec plus de 24.000 habitants. Elle polarise 17écoles élémentaires et 2 collèges essentiellement en abris provisoires et dont les populations souhaitent leur construction en dure. Et malgré nos maigres moyens, nous sommes arrivés à réaliser deux salles de classe. Nous sollicitons la clémence du ministre de l'Education nationale à nous aider dans ce sens ».

Ce vote du budget fait suite à l'examen du compte administratif 2015 du conseil de Baghère, sous la supervision du sous-préfet de Simbandi Brassou visiblement satisfait de la cohésion qui prévaut au sein de l'institution municipale de Baghère. « J'invite les citoyens à avoir de la générosité pour leur village, leur collectivité et pour le pays. Faire preuve de perspicacité et analyser les opportunités susceptibles de booster la croissance dans leur localité. Participer à la création des richesses car cette partie de la Casamance regorge de potentialités à valoriser et le chef de l'Etat a invité chaque territoire à faire émerger ce qui a de meilleur», a notamment indiqué Cheick Anta Dieng.

APPEL AU RESPECT DES DIRECTIVES DU PARTI

Dans un tout autre registre, l'édile de Baghère Ababacar Sané a exhorté ses camarades de l'alliance pour la République à serrer les rangs derrière leur leader national, le Président Macky Sall pour maintenir la prééminence dans le landerneau politique sénégalais. « Le chef de l'Etat, Macky Sall, a une claire vision du développement local. Raison pour laquelle nous devons taire nos divergences et s'inscrire dans sa logique de développement pour gagner le pari de l'émergence qui n'est pas un concept creux mais rationnel et réaliste. Je suis de ceux-là qui admirent sa démarche et j'invite mes concitoyens et mes camarades de parti à travailler pour la cohésion et la massification de l'APR », a souligné Ababacar Sané, le premier magistrat de la commune de Baghère.