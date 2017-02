Sénégal: Litige foncier entre Ndiaffate et Kaolack - L'ANAT siffle la fin de la recréation

Le différend qui existait entre Ndiaffate et Kaolack au sujet du tracé délimitant les deux communes, est sur le point de connaître son épilogue. La mission technique de l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire (Anat) qui a effectué mercredi dernier un tour sur les sites séparant les deux communes, a ainsi procédé à une nouvelle opération de délimitation en phase avec le Décret de 1962 qui définissait littéralement les limites frontalières entre Kaolack et Ndiaffate.

Les bornes qui étaient posés par les services du Cadastre de Kaolack ont tous été dégagés et remplacés par ceux de la mission technique de l'Anat. Non seulement l'équipe technique de l'Anat a fixé les limites territoriales entre ces deux communes en conflit, mais a aussi retracé l'ensemble des lignes frontalières entre la commune et Ndiaffate et le reste des collectivités voisines. Pour l'instant, toutes les parties concernées par ce différend attendent l'élaboration d'un document officiel fourni par le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire.

Hier, sur l'initiative du maire de Ndiaffate Mme Aïssatou Ndiaye Tall, une rencontre avec les populations a été convoquée. C'était pour présenter des remerciements au président de la République pour la transparence et le respect de l'Etat de droit dont son gouvernement a fait montre dans cette affaire. Mais aussi de la diligence dont le Ministre Abdoulaye Diour Sarr a usé pour apporter une solution définitive à ce dossier si brûlant qui aurait sapé les bases d'une relation éclaire, eu égard à l'ampleur des rumeurs et des négociations qui ont toujours tourné à l'aigre. Ce fut aussi une occasion pour le maire et son équipe de saluer la collaboration de l'ensemble des services techniques impliqués dans ce processus de réconciliation, mais aussi de rappeler que c'est avec cette responsabilité et ce comportement loyal du Président Macky Sall que la rigueur et l'impartialité ont prévalu dans ce dossier.