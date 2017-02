L'équipe Niary Tally reçoit ce samedi à 17h 30 au Stade Demba Diop les Camerounais de Apejes Mfou, pour le compte de la phase retour des préliminaires de la Coupe de la Caf. Battus à l'aller sur la plus petite des marques (1-0), les vainqueurs de la Coupe du Sénégal disent être déterminés à effacer le résultat et à franchir ce cap des préliminaires, en passe de devenir un obstacle quasiment infranchissable pour les représentants du Sénégal en compétitions africaines.

L'équipe de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuterie (Ngb) accueille ce samedi au stade Demba Diop, l'équipe camerounaise de Apejes Mfou pour les besoins de la manche retour des préliminaires de la Coupe de la Caf. Après cette courte défaite ramenée de Yaoundé l'aller (1-0), les représentants du Sénégal ont les cartes en main pour se hisser au tour suivant. Mais, il s'agira surtout de réussir cette première expérience en compétition africaine qui aura encore des allures de défi pour le football sénégalais. Si l'on sait que, hormis la Jeanne d'Arc qui avait accédé à une place de demi-finaliste de la Ligue des champions en 2004, aucun club sénégalais n'a jusqu'ici réussi à franchir le stade des tours préliminaires.

Dans cette voie, l'entraineur des Galactiques Demba Mbaye a affirmé que ces poulains sont déterminés pour remporter la bataille. «On est tous déterminé à s'imposer ici à Dakar. Que ce soient les joueurs, l'encadrement technique, les supporters, nous sommes conscients de l'importance de l'événement. On va tout donner pour ne pas avoir de regrets. C'est une double confrontation. On a perdu la première bataille mais on n'a pas encore perdu la guerre. On est resté confiant même après le premier match», a-t-il indiqué, avant de donner les clefs du jeu de son équipe. «Lors de la manche-aller, on a pu observer l'adversaire. Avec une vidéo, on a pu décortiquer leurs qualités. Mais ce second match sera différent de l'aller, leur plan de jeu le sera aussi. Nous avons donc essayé d'anticiper sur ce qu'il allait nous proposer. Il va falloir chercher cette équipe très haut et les gêner dans leur relance. Il faut ensuite mettre beaucoup de vitesse dans notre animation offensive», explique-t-il. Il leur reste d'appliquer sur la pelouse et de faire le bonheur de supporters qui vont remplir sans doute les travers du stade Demba Diop.