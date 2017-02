Pis, tacle-t-il, «la corruption généralisée érigée en mode de gouvernance publique, les multiples et habituels échecs sportifs et diplomatiques de notre pays dans les compétitions continentales, les nombreux marchés de gré à gré cédés en violation flagrante du Code des marchés publics», etc.

Dans une missive amplifiée à tous les responsables de parti, ou organisations membres de la plateforme, Mouth Bane, président de la coalition "Jubanti Sénégal" a invité les uns et les autres à la mise en place d'une liste commune de Mankoo aux législatives prochaines. Dans la lettre reçue à Sud quotidien hier, vendredi 17 février, il estime que la majeure partie du peuple sénégalais souhaite voir Mankoo constituer une liste commune, dans laquelle on verrait l'ensemble des leaders qui composent le Front pour la défense de la République.

