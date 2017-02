Le Mounfep soutient, en outre, que cet hémicycle est consacré «par la gestion d'un Président à équidistance des députés : ceux de la majorité, ceux de l'opposition, non alignés». Elles ont, dans la même dynamique, cité entre autres la traduction simultanée, la rupture sur le volet pédagogique, sans oublier le renouvellement de la bibliothèque et le système d'archivage remis à neuf, etc.

Estimant, par ailleurs, que l'important est aujourd'hui que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent savoir ce qui a été fait lors de cette 12ième législature, les femmes de l'Afp dressent un bilan reluisant de la gestion de Moustapha Niasse, à la tête de l'hémicycle. Dans le communiqué, Maïmouna Gueye Fall et compagnie trouvent que cette législature, en fin de mandat en juillet prochain, a été une législature de rupture dans le management, dans les orientations stratégiques, ainsi que dans les projets mis en œuvre.

La polémique suscitée par la question de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux prochaines législatives n'est pas du goût de l'Alliance des forces de progrès (Afp), plus précisément les femmes de cette formation. Dans un communiqué rendu public hier, vendredi 17 février, Maïmouna Gueye Fall, présidente du Mouvement national des femmes pour le progrès (Mounfep) et compagnie pensent que «le débat sur le renouvellement du mandat des députés de l'Assemblée Nationale n'est ni opportun ni pertinent».

Dans une note en date d'hier, Maïmouna Gueye Fall, présidente du Mounfep et compagnie ont dressé un bilan reluisant de la gestion de l'Assemblée nationale par leur mentor, non sans rappeler que Moustapha Niasse n'a jamais été demandeur de quoi que ce soit.

