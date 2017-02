Sénégal: Journées sénégalo-marocaines de la médecine - Echanges sur la diabétologie

Les premières journées sénégalo-marocaines de médecine générale pratique sont ouvertes hier, vendredi 17 février. Plus de 60 médecins spécialistes marocains et 200 Sénégalais échangent sur les thématiques relatives à la diabétologie, gastro-entérologie, hépatologie, gynécologie- obstétrique, cardiologie, pneumologie, pour l'intérêt des malades.

C'est parti pour deux jours (les 17 et 18 février) d'échanges entre médecins sénégalais et marocains, dans le cadre des premières journées sénégalo-marocaines de médecine générale pratique. C'est à l'initiative de l'Ordre national des médecins du Sénégal, en partenariat avec l'Ordre des médecins marocains.

Pour cette première édition, plusieurs sous-thèmes feront l'objet de communication par d'éminents professeurs de médecine du Sénégal et du Maroc. Il s'agit de la diabétologie, de gastro-entérologie, l'hépatologie, la gynécologie-obstétrique, la cardiologie et la pneumologie/ORL. Il est question pour les 60 médecins spécialistes marocains et 200 Sénégalais d'échanger sur certaines maladies et problèmes liés à la santé. Ceci, pour l'intérêt supérieur des malades.

Les organisateurs ont choisi comme thème principal : la diabétologie. Car, indique le Professeur Seydou Nourou Diop, «ce qui était vrai hier en matière de traitement du diabète ne l'est plus aujourd'hui, surtout en alimentation». Pour le Diabétologue, « les patients doivent savoir le régime alimentaire approprié, non sans inviter les diabétologues à ne pas s'éloigner du corps médical. Tous les trois (3) mois, il faut avoir un rendez-vous avec le Médecin ».

«Les personnes qui ont 40 ans sont appelées à faire de la prévention. Une alimentation équilibrée pour prévenir 80% des cas de diabète », soutient-il. En plus d'instaurer un cadre entre les médecins marocains et sénégalais, les deux ordres entendent booster les échanges d'expériences par la mise sur pied d'une formation continue des médecins sans se déplacer.