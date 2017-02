Sénégal: Des députes sur les chantiers de l'enseignement supérieur à Thiès - «Les délais seront respectés», selon Sira Ndiaye

Les chantiers de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la région de Thiès sont à un stade très avancé dans certains sites comme l'auditorium, une partie de l'école nationale supérieure de l'agriculture.

Par contre le gros du chantier se trouve à l'université avec plusieurs blocs pédagogiques, l'Institut supérieur d'enseignement Professionnel et l'université virtuelle qui peinent à offrir une belle vue à ces hôtes. En visite sur les lieux hier, vendredi 17 février, avec la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs de l'Assemblée nationale, les parlementaires, accompagnés du ministre de tutelle, Mary Teuw Niane, sont restés convaincus que le budget voté pour ledit département ministériel est exécuté comme présenté à l'hémicycle. A cet effet, la député Sira Ndiaye, présidente de la commission, s'est dite satisfaite de l'état d'avancement des travaux.

La visite de terrain hier, à Thiès, avec les parlementaires, a été l'occasion de constater l'avancement des travaux de l'enseignement supérieur et de la recherche dans cette région. Quelques sites ont servi de prétexte pour «contrôler» le budget dudit département. Ainsi pour un montant de 5 milliards 800 millions de nos francs, l'Ensa qui fait partie des bénéficiaires, a déjà livré ces blocs pédagogiques composés de 8 salles de classes dont 4 de 100 places et 4 autres de 50 places. La salle multimédia étant toujours en chantier ainsi que le lot de cinq laboratoires.

Dans ce temple du savoir qui forme les ingénieurs agronomes, entre autres, le projet des chantiers est estimé à 180 millions de nos francs, nous fait savoir les bénéficiaires qui se sont réjouis de ces édifices pas encore opérationnels, mais qui sans nul doute va améliorer la qualité de l'enseignement.

Autre chantier presque opérationnel, c'est l'auditorium situé à côté de la place de France. La bâtisse offre une belle vue à la devanture. A l'intérieur, il ne reste que la mise en place des chaises et autres. De grandes manifestations peuvent y être organisées.

Toutefois, au niveau du palais du congrès situé dans le même site, les travaux sont en cours de finition. Cependant, il faut souligner qu'au niveau de l'Urf santé de Thiès, l'Esep et Eno, les travaux sont toujours en cours. Même si les contours du projet ont été posés, il reste beaucoup de choses à faire. Les responsables des chantiers trouvés sur place, ont tenu à rassurer les députés, mais aussi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a effectué la visite à leur côté. «Au mois de juin, tout sera réceptionné. Les travaux avancent et le personnel est motivé», rassure un des responsables.

Pour la présidente de la commission éducation, jeunesse, sports et loisirs, Sira Ndiaye, elle s'est dite très satisfaite de ce qu'elle a vu et constaté. « Nous sommes convaincus que les délais seront respectés. Les travaux sont encourageant et on est très heureux de voir le ministère traduire la vision du chef de l'Etat dans le domaine de l'enseignement supérieur » a-t-elle fait savoir. Et de rappeler que «cette visite entre dans le cadre de leur mission de contrôler les actions du gouvernement. Ledit département nous a présenté un projet de budget que nous avons voté. Nous lui avons donné les moyens de réaliser les travaux mais, il faut qu'à notre niveau aussi qu'on y veille». Pour le ministre Mary Tew Niane, les étudiants doivent faire preuve de patience. «Les chantiers seront bientôt achevés. Dans le cadre de la mise en place du pôle universitaire et technique, la plupart de leurs préoccupations seront prises en compte. Il y a plusieurs aspects techniques qu'il faut régler et la prudence doit être de mise pour ne pas amener des problèmes dans le futur. C'est le cas aussi du cadre juridique de l'université de Thiès», a fait savoir le professeur Niane et qui conclut que les jours à venir, les parlementaires pourront visiter les chantiers de Dakar.