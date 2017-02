Sénégal: Mobilisation en prélude des législatives de 2017 - Djibo Leyti Ka remobilise ses troupes

Concernant la vie du Parti, la Dpe s'est aussi félicitée «du dynamisme constaté dans différents départements suite à de nouvelles adhésions et à la reprise d'activités dans les bases du Parti». Elle a, ainsi, informé du retour au bercail de plusieurs personnalités, «parmi lesquelles d'anciens membres, cadres politiques et intellectuels de haut niveau, convaincus que leur Parti politique ne pourrait être autre que l'Urd».

Se réjouissant, en outre, du sursaut du parti dans le département de Linguère et dans la commune de Dahra, les protégés de Djibo Leyti Ka disent approuver «le programme des tournées politiques hebdomadaires envisagées dans les communes du département de Louga, à l'initiative de la Fédération départementale, commençant par la commune de Keur Momar Sarr à partir du 25 février 2017, et finissant par celle Louga».

