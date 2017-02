Sénégal: Joseph koto entraineur des lions U20 - « chacun des joueurs choisis doit pouvoir se surpasser et donner le maximum de lui-même »

L'entraîneur de l'équipe nationale U20 Joseph Koto a affirmé avoir établi sa liste des 23 Lions devant effectuer la prochaine Can U20 Zambie 2017 sur la base de la forme du moment des joueurs.

«C'est difficile de choisir car choisir c'est éliminer. Si on a des joueurs avec qui on a travaillé depuis un certain temps, il est toujours compliqué de s'en séparer. Cela fait partie de la vie d'un sportif. Nous, on ne peut que se baser sur la forme du moment et les choix ont été orientés sur cela. Il y a des joueurs qui étaient en forme, qui tournaient et tout mais qui n'étaient pas en forme en un moment donné. Nous pensons que les joueurs qui sont retenus sont les plus en forme», a-t-il expliqué au micro du service communication de la Fsf.

Le coach des juniors sénégalais pense que son groupe est capable de donner le maximum lors de la Can zambienne. «La compétition, c'est autre chose. Je pense que chacun des joueurs choisis doit pouvoir se surpasser et donner le maximum de lui-même pour satisfaire sa propre personne, ses parents et tout le peuple sénégalais», ajoute t-il. L'équipe du Sénégal U20 s'envole lundi pour la ville de Ndola, où est basée la poule B de la Can 2017 que le Sénégal partage avec le Cameroun, le Soudan et l'Afrique du Sud.