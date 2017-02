Sénégal: Accrochage entre Farba Ngom et le préfet de Kanel - Des témoins donnent leur version des faits

«Tout ceci n'est que politique. C'est juste triste que ça puisse se produire en ces moments. Tout comme c'est triste que les autorités déconcentrées se mêlent de cette guerre connue de tous», confie un responsable «apériste» qui avait effectué le déplacement à Ndendory. Et d'ajouter, «même le vote du budget du conseil départemental a été ponctué de querelles politiques entre les conseillers de notre propre parti, en présence de ce même préfet». Pour rappel, le vote du budget a terminé en queue de poisson avec un point de presse animé par Hamady Dieng et une réaction d'Abdoulaye Ann sur les ondes. Tout récemment, le Chef de l'Etat, Macky Sall a reçu distinctement chaque camp, sans toutefois siffler la fin de la récréation.

«J'ai été nommé par décret du président de la République. Vous êtes dans mon département. Les gens doivent me respecter», lui aurait rétorqué le Préfet. C'est ainsi que Farba Ngom est revenu à la charge avec ces mots : «Vous n'êtes pas le seul à être nommé par un décret. Le gouverneur est là. Le ministre Mamadou Tall aussi. Vous êtes nommés par décret. Nous autres, sommes là, aussi pour représenter le président de la République qui a perdu un de ses plus importants membres».

Un ton que le député non moins responsable de l'APR dans la région, Farba Ngom n'aurait pas apprécié. «Vous êtes qui pour demander que des gens vous cèdent leur place. Nous sommes en deuil et non dans un meeting. Par conséquent, il n'y a pas de protocole», raconte un membre de la famille Kane que nous avons joint au téléphone. Ce qu'ont confirmé plusieurs autres sources, notamment notre confrère Sambou Biagui, ami du défunt qui est présentement au village.

La cérémonie de présentation des condoléances à la famille du consul général du Sénégal à Pointe-Noire au Congo, Abdourahmane Kane, plus connu sous le nom de Baïdy Kane à Ndendory (département de Kanel) jeudi dernier, a été émaillée par un incident entre le député Farba Ngom et le préfet de Kanel, Daouda Wade Seck.

