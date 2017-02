Congo-Brazzaville: Salon des métiers du bois - Les activités artisanales valorisées par l'Etat congolais

Ouverte depuis le 10 février dernier, la 1ère édition du Salon des métiers du bois de Brazzaville se poursuit jusqu'à ce lundi 20 février. Le Premier ministre Clément Mouamba visitant samedi les différentes expositions a promis des mesures d'accompagnement et de protection de ces œuvres industrielles et intellectuelles.

Le chef du gouvernement congolais, qui était accompagné pendant cette visite des ministres Yvonne Adélaïde Mougani, en charge des PME et de l'artisanat ; Rosalie Matondo de l'Economie forestière, et Arlette Soudan Nonault du Tourisme, a aussi insisté sur l'organisation des concours pour détecter et primer les talents.

« Les Congolais ont pris réellement l'option de se prendre en charge, de vivre grâce aux œuvres d'art et de création. C'est à nous les pouvoirs publics de les y encourager », a déclaré samedi Clément Mouamba, au sortir d'une visite au salon des métiers du bois de Brazzaville.

Pour le Premier ministre, en effet, ce déplacement constitue non seulement un encouragement, mais également un message à l'endroit des Congolais, exhortés à être attentifs et à acheter les productions artisanales locales. Le bois a permis aux artisans de fabriquer des meubles modernes, des bracelets et de réaliser toute sorte de décorations...

Au plan touristique, ces œuvres fabriquées pourront intéresser une clientèle venue de partout. Les autorités incitent les artisans à pouvoir réfléchir à la manière de nommer leurs inventions en tenant compte de la contrefaçon ou l'imitation.

« Il faut que les Congolais donnent à leur création une certaine identité ; encore nous appartient-il de les aider à aller vers cette forme de normalisation et de protection de la propriété industrielle et intellectuelle », a par ailleurs martelé Clément Mouamba.

Le gouvernement congolais semble mobilisé pour soutenir ce secteur qui emploie plusieurs milliers de citoyens. La ministre des PME et de l'artisanat avait évoqué l'ouverture du salon ; la relance des villages artisanaux et des maisons d'artisans, comme l'une des priorités de l'Etat. « Ces actions visent à diversifier l'économie, à encourager le secteur artisanal, etc. », avait estimé Yvonne Adélaïde Mougani.