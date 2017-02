Congo-Brazzaville: France-Volontaires lance une formation en communication à Brazzaville

Le projet de formation émane d'un besoin identifié auprès des associations locales et internationales ayant exprimé le désir de se former et développer des compétences en techniques de communication.

Cette formation qui est destinée aux volontaires et communicants des associations et organisations internationales prendra fin le 23 mars prochain à la grande bibliothèque universitaire où elle a lieu. Six modules sont au programme : processus de communication et communication humanitaire, stratégie, supports et plan de communication, médias sociaux, mobile et web marketing, communication de crise et éthique et le fundraising. « Les enjeux de la communication pour les associations sont nombreux : identitaire, informatif, d'influence, relationnel. La communication permet de travailler sur l'image perçue, la notoriété, tout en consolidant sa crédibilité et l'impact de ses actions auprès du public et de ses partenaires, qu'ils soient techniques, institutionnels ou financiers », a expliqué Licius Karenzo, représentant de France Volontaires Congo et RD Congo.

Au lancement de cette formation, les partenaires de France-Volontaires comme MTN et le Programme des Nations unies pour le Développement (Pnud) ont été représentés. En rappel, France Volontaires est une plateforme des engagements volontaires et solidaires à l'international. La structure a pour objet de promouvoir et développer les différentes formes d'engagement.