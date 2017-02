Congo-Brazzaville: SNDE - Les cadres sensibilisés aux enjeux du changement de paradigme et à l'audit interne

La direction générale de la Société nationale de distribution d'eau (SNDE) a organisé le 17 février en partenariat avec l'Institut congolais de l'audit et du contrôle internes (Icaci), un séminaire de sensibilisation à l'audit interne, à l'intention de ses directeurs centraux et départementaux, les chefs de départements et chefs de service et autres cadres

L'objectif de ce séminaire qui s'est tenu à la Préfecture de Brazzaville était de présenter aux participants l'intérêt et les enjeux à la fois du changement de paradigme (changement de logiciel mental) et l'audit interne. Il leur a permis d'acquérir une bonne communion de cette nouvelle fonction avec l'ensemble des parties prenantes au sein de la SNDE. En effet, les participants ont suivi au cours de cette réunion d'échanges et de partage sur l'impact de l'audit interne, deux communications. La première a porté sur « le change management » traitant du passage du département « Contrôle général de gestion » à celui « d'Audit interne ». Ce qui implique l'actualisation du comportement et l'état d'esprit utile pour la réalisation des performances. Le second exposé portant sur la fonction « Audit interne » a mis en évidence sa place et son rôle au sein de la SNDE.

Selon le 2e vice-président, chargé du département étude, développement et prospective de l'Icaci, Lala Akossa, la fonction, « Audit interne » est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation, une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. Elle lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. « La fonction d'audit interne est aujourd'hui la bienvenue au regard des enjeux et défis actuels auxquels la SNDE doit faire face, pour l'atteinte de ses objectifs, notamment la mise en œuvre du contrat de performance signé avec l'Etat congolais pour une durée de 5 ans (2013-2018) ; la réalisation du plan stratégique ; devenir une société de référence dans le secteur de l'eau en Afrique », a-t-il rappelé.

Lala Akossa a, par ailleurs, exprimé la disponibilité de cette association de droit congolais, à but non lucratif, créé en juin 2007, d'accompagner la SNDE dans sa volonté d'asseoir la fonction d'audit interne pour minimiser les risques inhérents à l'exploitation et améliorer les performances.

Présidant les travaux, le directeur général de la SNDE a rappelé que la vision, les missions et les valeurs de cette société sont définies et une nouvelle organisation a été mise en place selon le décret 2016-41 du 11 février 2016 portant approbation de ses statuts. D'après Louis Patrice Ngagnon, la vision de la SNDE pour 2020 est de devenir une entreprise de référence dans le secteur de l'eau en Afrique, reconnue pour son efficacité, qui satisfait ses consommateurs, tient ses engagements et attire les talents. « Nous nous engageons à remplir notre mission de participer au développement économique, à l'amélioration des conditions socio-sanitaires et de vie des populations par la production et la distribution d'une eau de qualité en République du Congo, en nous appuyant sur nos valeurs : sécurité, honnêteté, équité, professionnalisme et solidarité », a-t-il laissé entendre.

En effet, pour la réalisation du plan stratégique 2016-2020, le succès de cette société de service public réside dans le pilotage au quotidien de la performance de chacune de ses équipes et de l'ensemble des agents. « Le pilotage de la performance durable implique donc la mise en place des indicateurs, l'effectivité de la surveillance et une assistance à l'exécution dans le respect de nos valeurs et des procédures établies », a précisé Louis Patrice Ngagnon.

« Accepter le changement de comportement et d'état d'esprit »

Le département Audit interne créé par décret 2016-41 du 11 février 2016 a été mis en place, a-t-il déclaré, pour aider toutes les entités de la société à atteindre ses objectifs. En effet, ce département va assister et soutenir chaque responsable opérationnel à identifier les risques pouvant l'empêcher d'atteindre ses objectifs, leurs causes, afin de les réduire en mettant en place les procédures de contrôle interne. Pour réduire l'incertitude inhérente à toute décision, ce département sera systématiquement, a-t-il ajouté, consulté pour analyser et donner des avis informés et motivés sur les questions juridiques, économiques et financières liées à la gestion de la société.

« Nous devons donc accepter le changement de comportement et d'état d'esprit, condition sine qua non, pour rendre effectifs tous les résultats escomptés avec la mise en place de l'Audit interne au sein de notre société », a instruit le directeur général, annonçant qu'une série d'ateliers de restitution seront organisés à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et à Oyo.