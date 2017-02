Ile Maurice: Un bricoleur survolté qui a de l'humour

Le sort des chiens errants ramassés par les camions de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), on le… Plus »

Ils peuvent aussi compter sur l'aide de leur fillette de deux ans, fan de Bob le bricoleur et de papa. «Li pran so bann ti zouti li donn mwa koudmé. Mo krwar li pou swiv mwa sa», lâche Mikeguyver, qui n'en est pas peu fier.

Depuis qu'il est tout petit, il a une fâcheuse manie. «Toulétan mo ti kontan met lédwa dan kouran. Mo ti kontan démont zouzou pou gété ki éna ladan.» Plus tard, quand il a grandi, il s'est mis à étriper la télé et la radio. Mikeguyver n'avait pas de doute quant au métier qu'il allait pratiquer : répare-tout.

