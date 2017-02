Ile Maurice: Mokshda Kistoe - West, une headmistress qui a «humanisé» le QEC

La deuxième headmistress mauricienne du Queen Elisabeth College (QEC), Mokshda Kistoe -West, s'est éteinte jeudi à 85 ans. Ceux qui l'ont côtoyée louent sa vive intelligence, son amour de l'anglais et de la littérature anglaise, sa grande culture et sa philosophie de l'éducation qui ont «humanisé» le QEC.

Mokshda Kistoe était la fille du pandit Kashinath Kistoe, fondateur du mouvement Arya Samaj à Maurice, et de Radhika Duljeet- Kistoe. Elle a fait ses études secondaires au couvent de Lorette de Quatre-Bornes. Lauréate de la bourse d'Angleterre, elle étudie l'anglais et la littérature anglaise au Newnham College de l'université de Cambridge.

Elle regagne Maurice et est recrutée comme enseignante d'anglais au QEC. Elle devient vite responsable du département d'anglais. C'est là que Michael Atchia, recruté comme enseignant de biologie, l'a rencontrée pour la première fois. «Mokshda était une femme posée, cultivée. Elle était non seulement imprégnée de culture indienne mais aussi anglaise, française et mauricienne de premier ordre.»

Le QEC, «moulin à lauréats», fonctionne sous l'égide de Mme Flashman, une headmistress britannique qui sait tenir tête au Premier ministre d'alors, sir Seewoosagur Ramgoolam. En 1967, elle s'en va et est remplacée par Myriam Albert. Mais cette dernière ne reste pas longtemps car elle émigre en Australie. Mokshda Kistoe- West est alors nommée headmistress.

Michael Atchia déclare qu'elle a imprégné une autre philosophie de l'éducation à cette école. «Sa philosophie reposait sur l'amour de l'étude, la promotion des langues, dont l'anglais, le respect des autres et les bonnes manières.»

C'est en douceur que Mokshda Kistoe -West a mis un terme aux combines entre élèves qui monopolisaient les livres importants de la bibliothèque. Et elle encourageait le personnel à échanger entre eux. «Elle avait le sens du partage et incitait tout le monde, élèves comme enseignants, à se dépasser», déclare Michael Atchia, très peiné par la disparition de Mokshda Kistoe- West, qui «est toujours restée une personne humble. Elle n'a jamais couru derrière les honneurs».

Mokshda Kistoe -West était aussi la première greffière de l'Institut de pédagogie de Maurice. Elle a façonné le paysage éducatif avec Frank Richard et Shakuntala Hawaldar, présentant des émissions de langue et de littérature anglaises sur les chaînes de la MBC.

Sarita Boodhoo, qui a d'abord été son élève, a été frappée par «son calme et sa douceur». «Elle nous a inculqué l'amour de la littérature anglaise et de l'anglais. C'était une intellectuelle qui a été un modèle pour nombre de filles.» Lorsque Sarita Boodhoo est passée de l'autre côté de la barrière à son retour d'études et qu'elle a enseigné la géographie au QEC, Mokshda Kistoe -West et elle sont devenues collègues. «Il y a eu de nombreuses interactions entre nous jusqu'à tout récemment, au sein de la Elizabethan Association, qui regroupe les anciennes élèves. She was a very high level intellectual.»