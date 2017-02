Congo-Kinshasa: Katebe Katoto suspendu de l'Alternance pour la République

Raphael Katebe Katoto est suspendu de la plate-forme Alternance pour la République (AR), dont son parti politique, l'Union des libéraux démocrates (ULD), est membre. Il lui est reproché de faire des déclarations allant à l'encontre de cette plate-forme de l'opposition et du Rassemblement. Cette décision est tombée au cours d'une conférence des présidents tenue vendredi 17 février soir à Kinshasa.

«Nous avons pris la décision de la suspension du président Raphael Katebe Katoto à cause de ses déclarations répétées allant dans le sens contraire de la plate-forme et du Rassemblement des forces politique et sociales acquises au changement», a déclaré le secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République et président national du Front citoyen pour la République, Jean- Bertrand Ewanga.

Le président du comité des sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi, était chargé par l'accord politique du 31 décembre de désigner le futur Premier ministre du gouvernement de transition. Mais, l'opposant historique est décédé à Bruxelles le 1er février, sans avoir dévoilé le nom de cette personnalité.

Jean-Bertrand Ewanga indique que la conférence des présidents de l'AR a rejeté les affirmations de M. Katebe à ce sujet:

«Quand il déclare qu'il a déjà eu les encouragement de feu le président du comité des sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi... Et pour être candidat Premier ministre, quand il dit que Tshisekedi lui aurait signifié qu'il une candidature qu'on lui soumettait, lui le défunt, et que ce dernier n'était pas [favorable et que celle de Raphael Katebe] l'aidait à pouvoir contrer celles des autres. Alors que les informations en notre possession ne confirme pas cela.»