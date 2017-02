Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Nouvelle attaque des miliciens signalée à Mutanda

Une vidéo d'un peu plus de sept minutes montre des soldats congolais en train de commettre des exactions contre… Plus »

Depuis plusieurs mois, la zone n'est pas sécurisée par les forces de défense et de sécurité, s'inquiètent les habitants. Et ces Maï-Maï profitent de la situation pour exercer leur activisme au détriment de la population locale.

«A l'heure où nous parlons, nous avons déjà enregistré 27 morts et 5 blessés. Nous, notables et sages de Nyanzale, nous demandons l'implication des autorités [pour mettre fin à cette situation]», a indiqué Antoine Benda Nta Muntu.

Vingt-sept personnes sont mortes, cinq blessées et six autres enlevées lors d'un massacre perpétré la nuit de jeudi à vendredi 17 février dans le groupement Mutanda, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), par des présumés Maï-Maï Mazembe en coalition avec le groupe Nduma Defense of Congo (NDC-Rénové) de Guidon.

