Sénégal: Macky Sall - "Je veux une majorité renouvelée à l'Assemblée nationale"

Devant des responsables politiques locaux, il a appelé à plus d'unité et de cohésion entre les membres de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir), ceux de la coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) et les leaders de mouvements de soutien favorables à la majorité présidentielle.

Il y avait aussi le ministre Mansour Elimane Kane (Infrastructures, Transports terrestres et Désenclavement), ainsi que le député Moustapha Diakhaté et d'autres officiels sénégalais.

Il s'exprimait lors d'une rencontre avec la communauté sénégalaise vivant en Gambie, vendredi, dans une grande salle de conférence d'un hôtel de la place à Banjul, en présence de plusieurs ministres dont Augustin Tine (Forces Armées), Mankeur Ndiaye (Affaires étrangères) et Mansour Faye (Hydraulique et Assainissement).

"Ceux qui disent que le président de la République n'a pas à se mêler de la vie parlementaire et des élections législatives font une mauvaise lecture de notre Constitution qui stipule que le président défini la politique de la nation et gouverne le pays. Mais sans majorité à l'Assemblée nationale, peut-on gouverner correctement le pays ?", s'est interrogé le chef de l'Etat.

