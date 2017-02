Sénégal: Macky Sall - "Sénégalais et Gambiens doivent travailler la main dans la main"

"Votre victoire est la victoire du peuple gambien. Elle constitue un succès pour la démocratie en Afrique et dans le monde. Nous sommes fiers de vous, frères et sœurs gambiens", a-t-il ajouté à l'endroit de son homologue.

"De Banjul à Bargny (Dakar), de Birkama (Gambie) à Bignona (Ziguinchor) et de Lati Kunda (Gambie) à Tambacounda, nous avons le même peuple et adoptons le même style de vie", a insisté le président Sall.

Dans son adresse en anglais et en français, après les défilés militaire et civil, Macky Sall, invité d'honneur de cette fête d'indépendance, s'est félicité de l'accueil "chaleureux, exceptionnel et très convivial" que lui a réservé vendredi le peuple gambien à son arrivée à Banjul.

Le président de la République Macky Sall a invité samedi à Banjul Sénégalais et Gambiens à "travailler main dans la main", en vue de jeter les bases d'une "nouvelle fondation" qui servirait de base aux relations sénégalo-gambiennes pour un futur "meilleur et profitable".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.