Congo-Kinshasa: Les miliciens de Kamwina Nsapu saccagent le grand séminaire Malole

Une vidéo d'un peu plus de sept minutes montre des soldats congolais en train de commettre des exactions contre… Plus »

Après cette étape, Justin Milonga et son équipe se sont rendus au grand séminaire Malole, où il a conscientisé les religieuses et religieux traumatisés par les affrontements d'avant-midi.

En compagnie des membres du conseil provincial de sécurité et quelques responsables de la MONUSCO, il s'est rendu respectivement dans la commune de Nganza et à Malole dans la commune de Kananga.

Depuis quelques mois, plusieurs villes et cités des provinces du Kasaï connaissent des accrochages entre les forces de l'ordre et des miliciens qui se réclament du chef Kamwina Nsapu, tué en août dernier dans une opération de police. Ce chef milicien était accusé d'avoir contesté l'autorité de l'Etat dans cette partie du pays.

«Ils ont cassé de manière systématique les portes de différentes chambres et ils ont détruit tout ce qui y avait dedans. Ils sont entrés dans les chambres des formateurs et ils ont brûlé leurs valises».

Il a appelé les autorités congolaises à mettre fin aux violences causées par cette milice qui, depuis plusieurs mois, tue des personnes et cause des dégâts matériels importants.

