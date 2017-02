Ile Maurice: Prestation de serment - Une femme présidente de l'Assemblée régionale

Krish* est gâté. Il est entouré de neuf femmes. Huit mères et une grand-mère. Du… Plus »

L'absence de sir Anerood Jugnauth à la cérémonie de prestation de serment, hier, s'est, bien entendu, fait remarquer. Sollicité à ce propos, le service de presse du ministre de Rodrigues a affirmé ceci : «Il n'a jamais été question qu'il y aille. C'est vrai qu'il est le ministre de Rodrigues mais il ira là-bas en temps et lieu.» Qui plus est, selon le préposé officiel, un représentant du ministère de tutelle a été dépêché sur place. Il s'agit de son secrétaire permanent, Medha Gunput.

Émue, elle s'est dit honorée de pouvoir occuper «la plus haute fonction de cette auguste Assemblée», tout en assurant qu'elle serait «impartiale et juste» dans son approche.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.