Ile Maurice: Fourniture de biscuits à la MDFP - Sheila Hanoomanjee monte au créneau

«Quel que soit le nom que je porte, j'ai les mêmes droits que tout citoyen mauricien souhaitant exprimer les compétences et les aptitudes qui lui sont propres... » C'est ce qu'a déclaré la fille de la speaker dans un communiqué sur Facebook. Cela, suite à la polémique concernant sa société Rum & Sugar, qui fournit des biscuits au Mauritius Duty Free Paradise (MDFP).

Sheila Hanoomanjee a donné la réplique à Xavier-Luc Duval et autres détracteurs en dénonçant la «discrimination injuste et injustifiée» qu'elle dit subir uniquement à cause de son patronyme. «Face aux allégations d'arnaque à l'encontre des touristes et des Mauriciens qui voyagent faite par le leader de l'opposition qui avance que le coffret de biscuits de Rum & Sugar Ltd contient deux sachets de biscuits locaux en s'appuyant sur ce qu'il décrit comme un échantillon montrée à la presse, je tiens à fermement dénoncer le fait qu'alors que le coffret exhibé est fidèle à la réalité, le contenu est par contre totalement erroné et trompeur... »

Lors d'une conférence de presse, Xavier-Luc Duval avait, en effet, dénoncé toute cette affaire en affirmant que «cet épisode est mal digéré par la population». «Faute de miracle économique pour tout le monde, il y a un miracle économique dans le business de biscuits. La population a été choquée en apprenant que Sheila Hanoomanjee a été celle qui a eu le deal juteux au MDFP. Cet épisode a été mal digéré par la population», avait fait ressortir le leader de l'opposition.