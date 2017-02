Ile Maurice: Bilall Elahee qui a avoué avoir tué Christiana Chery - Un homme, plusieurs vies

Il a le regard vide. Le visage fermé. La barbichette en bataille. Des tatouages ornent son mollet et son avant-bras. Engoncé dans son T-shirt rouge qui lui sert de masque, son short en jeans vissé sur les reins, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un homme ordinaire.

Oui mais voilà. Bilall Elahee a tué, selon ses propres aveux, Christiana Chery, mère d'un bébé de trois ans. «Par jalousie», a-t-il expliqué aux enquêteurs. Qui est cet homme à l'apparence de Monsieur Tout-le-monde ? Qui est cet homme capable du pire ?

Muhammad Bilall Elahee a 24 ans. Il est originaire de Mont-Ida. Pour gagner sa vie, il effectue des courses ici et là, à bord de la voiture de son grand-père maternel, qui est chauffeur de taxi. Des habitants de La Caverne, résidence Kennedy et Baie-du-Tombeau, notamment, font appel aux services du «sofer taxi maron».

Un homme calme

Certains clients qui l'ont côtoyé, justement, le décrivent comme quelqu'un de calme. Trop peut-être. Après tout, l'adage dit bien qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Pour d'autres encore, la façade impassible de cet homme cache une bonne dose de sournoiserie. «Cela ne nous étonne pas qu'il ait fait ça», lâche quelqu'un de son entourage. Pourquoi ? «Il a toujours trempé dans des transactions louches.»

Bilall Elahee est, en fait, l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Ses parents étant séparés, il habite avec sa mère, qui est couturière et une de ses sœurs. Il a étudié jusqu'à la Form V au collège Saddul, à Vacoas. Il a ensuite cumulé plusieurs petits boulots avant de prendre de l'emploi comme chauffeur dans une compagnie sise à Montagne-Blanche.

C'est à ce moment-là, selon ceux qui le connaissent, que Bilall Elahee «inn sanz larout». Il fréquentait des personnes pas très nettes, assurent les voisins. «Lerla linn koumans zet dan la venn», ajoute un «ami». Entre-temps, il trace sa route. Et n'hésite pas, à bord du taxi, à travailler jusqu'à fort tard dans la nuit. «Si li ti ankor éna dé-trwa bon klian so granper, tou lé ress sé bann figir sal. Bann dimounn pa korek», affirme un habitant de Quinze-Cantons.

Epouser la jeune mère

Une partie obscure de sa vie que Bilall Elahee serait parvenu à cacher à ses proches, soutiennent ceux qui les connaissent. «Personn pa poz li kestion.» La raison étant qu'ils lui faisaient confiance...

Qu'en est-il de son comportement envers Christiana Chery ? Selon un de ses proches, Bilall Elahee voulait à tout prix épouser la jeune mère. «Li ti kontan li vrémem dapré séki li dir.» Il l'aimait tellement, ironise notre interlocuteur, qu'il a fini par lui infliger des coups de cutter...

L'obsession de Bilall Elahee était telle que, selon des témoins, il n'hésitait pas à présenter Christiana comme étant sa femme. Chez la victime, à La Tour Koenig, les parents de la défunte affirment pourtant ne pas connaître le présumé meurtrier. «Bilall profitait de l'absence de ses parents pour venir la voir. On l'a même déjà vu ici, alors qu'il lavait sa voiture», lâchent des voisins. Un trait de caractère qui les aurait frappés ? Pas spécialement...

Début 2014, Bilall Elahee s'envole pour la Réunion. «Pandan enn mwa linn res laba. Li ti mem gagn tifi pou marié mé linn réfizé. Kan linn retourné, linn al Madagascar pou kat mwa», confie un autre proche. Peu de temps après son retour, il est agressé au visage à coups de cutter. «C'est depuis ce jour-là qu'il garde un cutter sur lui, à son tour. Dimounn la ti koup li akoz li ti pé dir li granwar», renchérit un ami. Mais encore ? «Li roul loto koumma gran mari, li zour dimounn lor simé pou enn oui pou enn non.»

La colère prend le dessus dans la voix de notre interlocuteur. «Toulétan kan li roulé, li ek débarder, so labarb tressé. So bann tatouaz pran ziska lamé al fini dan lédo... » Gravé sur son bras, dans sa chair, on peut lire les mots suivants : Lord, give me the wisdom to become a better man...