Algérie: Coupe de la CAF (tour préliminaire retour) - MCA - Bechem United (4-1)

Alger — Le MC Alger s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération de football grâce à sa victoire contre la formation ghanéenne de Bechem United (4-1), mi-temps (2-0) en match retour du tour préliminaire disputé samedi au stade 5 juillet (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Seguer (2'), Hachoud (39' 84 SP), Mansouri ((88 sp) pour le MC Alger. Akwasi (61) pour Bechem United.

Au match aller disputé à Accra, le MC Alger s'était incliné sur le score de 2 -1.

En seizièmes de finale prévus en mars prochain, Le MC Alger affrontera Renaissance du Congo, après la victoire à domicile de la formation de la RD Congo face aux Gabonais d'Akanda (1-0), vendredi en match retour du tour préliminaire (0-0 à l'aller).

Le représentant algérien, détenteur de la Coupe d'Algérie et actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, avait échoué à passer le tour préliminaire lors de ses trois dernières participations dans cette compétition, soit les éditions de 2007, 2008 et 2015.

Déclarations à l'issue du match MC Alger-Bechem United (Ghana) 4-1

Kamel Mouassa (entraîneur/MC Alger): "Nous aurions pu gagner avec un score plus large. En première période, nous avons réussi à dominer notre adversaire et marquer deux buts, mais nous avons raté en même temps plusieurs occasions. Le plus important est de se qualifier et surtout faire mieux que les deux précédentes participations du MCA en coupe d'Afrique avec deux éliminations dès le tour préliminaire. Les joueurs ont cru en leurs moyens jusqu'au bout. Je retiens la bonne réaction de l'équipe en fin de match avec deux buts coup sur coup. Je rends hommage à notre public qui était merveilleux en nous prêtant main forte durant toute la rencontre".

Vincenzo Alberto Annes (entraîneur/Bechem United): " Nous étions à deux doigts d'aller à la séance des tirs au but, mais l'arbitre a voulu autrement en sifflant deux penalties imaginaires que je conteste. C'est difficile d'encaisser un but à la fin de la rencontre. Je suis triste pour mes joueurs qui ont bien joué que je ne leur reproche rien".

Oussama Chita (milieu de terrain/MC Alger): "Je remercie notre cher public de nous avoir soutenu ce soir. C'est une qualification qui nous permet de reprendre confiance en vue du reste du parcours d'autant que nous jouons sur plusieurs fronts cette saison. En ce qui me concerne, je suis très content de rejouer après plusieurs mois d'absence pour cause de blessure".

Abderrahmane Hachoud (capitaine/MC Alger): "Le plus important ce soir était de se qualifier, je pense qu'on l'a fait avec l'art et la manière grâce aux encouragements de nos supporters. Nous allons continuer notre parcours dans cette compétition avec l'intention d'aller le plus loin possible".

Omar Ghrib (directeur général/MC Alger): "C'est une qualification méritée dans cette épreuve que nous allons jouer à fond. Je n'ai jamais douté en mon équipe, à faire la différence ce soir en dépit du fait que l'adversaire a pu marquer un but qui aurait pu nous emmener aux tirs au but. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le match du championnat vendredi prochain face à l'ES Sétif qui s'annonce aussi important pour nous".