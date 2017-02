Algérie: Radiophonie arabe - Nette hausse des programmes échangés en 2016

Alger — Les participants à la 9ème réunion des coordonnateurs des échanges radiophoniques arabes ont fait part de leur satisfaction à l'égard de l'augmentation du volume d'échange radiophonique en 2016 notamment dans son volet réservé aux programmes.

Dans sa présentation du bilan des échanges radiophoniques arabes pour 2016, le coordonnateur central des échanges radiophoniques, Dekkar Abdelmoumene, a indiqué que le volume d'heures d'échange radiophonique entre les institutions arabes avait atteint 3 609 heures soit, une moyenne de 9 heures par jour, alors que l'utilisation réelle de cette plage horaire était de 67% soit, une hausse de 2% par rapport à 2015.

Il a précisé que 56% du volume d'échange général était à caractère "collectif" et 44% des "échanges bilatéraux", soulignant que 15 radios arabes avaient contribué effectivement à cet échange l'année dernière à leur tête la radio saoudienne.

Lors de ces travaux, trois entreprises radiophoniques ont remporté le prix du défunt "Abderrahmane Nouira", du meilleur service d'échange radiophonique pour 2016.

Ainsi, le premier prix était du ressort de la radio saoudienne, le deuxième est revenu à la radio jordanienne et le troisième remporté par la radio irakienne.

Ce prix est remis en hommage à la mémoire du défunt Nouira, ancien responsable de la radio yéménite qui avait assumé durant son parcours professionnel, la mission de coordonnateur des échanges radiophoniques.

Important échange des programmes généraux et faibles taux des rapports politiques

Les genres de programmes radiophoniques échangés avoisinent les 30, selon le rapport annuel qui rappelle que les informations étaient à caractère culturel, sportif et économique étaient les plus échangées.

L'on enregistre par ailleurs, l'échange de bulletins politiques reste quant à lui, faible entre les entreprises radiophoniques.

Le bilan des échanges en 2016 a fait ressortir un taux important d'échange de programmes généraux avec 92,39% sur 1 842 heures et 15 minutes. Les bulletins d'information sont estimés eux, à 7,61% soit un total de taux de 151 heures et 43 minutes.

Au titre des taux d'échange pour chaque institution, l'Arabie Saoudite vient en tête de classement avec 21,46% du total des échanges pour l'année précédente suivie de l'Irak avec 15,43% et enfin du Koweït avec 11,42%.

Pour ce qui est des programmes échangés par le biais du mécanisme "MENOS" pour l'échange radiophonique et télévisuel arabe, les films dramatiques et films adaptés de littérature enregistrent le taux plus élevé avec (respectivement 14,18% et 13,98%) suivis de films culturels et religieux avec plus de 11%.

Cependant, les programmes politiques restent quasiment absents.

L'échange radiophonique est la première formule adoptée par le Centre qui exploite le programme proposé à l'échange conformément des mesures précises et une coordination établie.

Le système MENOS est un programme technique d'échange des reportages et programmes radiophoniques et télévisuels entre les entreprises des pays arabes membres de l'ASBU.

Dimanche, il est prévue la tenue d'une séance consacrée à la présentation du rapport de la réunion et des recommandations ayant sanctionné celle-ci afin de les soumettre au comité permanent de la radio au niveau de l'ASBU.