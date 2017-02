Burkina Faso: Le MPP sanctionne 129 de ses militants

Le Bureau Politique a réaffirmé son soutien indéfectible au Président du Faso et à son programme et invité les militants à tout mettre en œuvre pour accompagner son exécution.

Au cours de cette session, le Président par intérim du parti a rappelé aux camarades que ces sanctions visent à éduquer les militants au respect des textes et des règlements qui caractérisent le MPP, parti social-démocrate. Le camarade Salif Diallo a insisté sur la nécessité d'arrêter un programme de formation à l'attention des militantes et militants du parti sur toute l'étendue du territoire pour mieux outiller les camarades au respect des textes, gage de discipline et de cohésion.

La commission de contrôle issue du Bureau Exécutif National a proposé des sanctions allant de l'avertissement à l'exclusion du parti : de manière générale la commission a auditionné plus de 300 personnes à travers toutes les régions du pays et a proposé les sanctions allant de l'avertissement à l'exclusion. En outre, 129 sanctions ont été prononcées par le Bureau Politique National.

