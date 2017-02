Mauritanie: Le Président de la République participe à la cérémonie de prise de fonction du président gambien

Dans la matinée, le président gambien a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle après le rappel par ce dernier des résultats du scrutin qui ont permis au président gambien de gagner l'élection présidentielle.Vingt et un coups de canon furent alors tirés dans une ambiance survoltée et d'immense joie.

Il a également adressé un discours au peuple gambien dans lequel il a défini les principales esquisses et orientations de son pouvoir au cours des prochaines années, soulignant que l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la restauration du respect de l'Etat seront à la tête de ses priorités.

Dans la tribune officielle, le Président de la République a pris place aux côtés du président gambien élu, des présidents du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire et du Libéria, des vice-présidents du Nigeria et de la Guinée Bissau ainsi que des représentants de la CDEAO, de l'Union africaine, du gouvernement et parlement gambiens et du corps diplomatique accrédité en Gambie.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.