Mauritanie: Le Président de la République se rend en Gambie

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé, samedi matin, à Banjul (Gambie) où il doit assister à la cérémonie de prise de fonction du Président de la République de Gambie, parmi les festivités du 52ème anniversaire de la fête d'indépendance de la Gambie.

A son arrivée à l'aéroport international de Banjul, le Président de la République a été accueilli, au pied de la passerelle de l'avion, par Mme Fatoumata JallowTambajang , vice-président de la République de Gambie, entourée des membres du gouvernement gambien et par le chargé d'Affaires de l'ambassade de Mauritanie en Gambie, M. Sidi Ould El Ghadhi.

Après avoir écouté les hymnes nationaux de la Mauritanie et de la Gambie, le Président de la République a passé en revue des détachements armés venus lui rendre les honneurs et a salué la colonie mauritanienne en Gambie qui lui a consacré un accueil grandiose au portail de l'aéroport brandissant photos et banderoles de bienvenue.

Il convient de rappeler que le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, avait quitté Nouakchott, samedi matin, à destination de Banjul (Gambie) .

A son départ de l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott, le Président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état major particulier du Président de la République, le directeur adjoint du cabinet du Chef de l'Etat, le wali de Nouakchott Ouest et la présidente de la communauté urbaine de la capitale.

Le Président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment:

- Mme Khadijettou Mint MbareckFall, minisitre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée des Affaires Maghrébines et Africaines et des Mauritaniens de l'étranger,

- M. Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République,

- M. Abdallahi Ould Ahmed Damou, Chargé de mission à la Présidence de la République,

- M. Ahmed Ould Bah dit Hmeida, Conseiller à la Présidence de la République,

- M. Sidney Sokhona, , Chargé de mission à la Présidence de la République,

- Mme Selma Mint Teguedy, Chargée de mission à la Présidence de la République,

- M. El Hacen Ould Ahmed, Directeur général du Protocole d'Etat.