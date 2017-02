Cote d'Ivoire: La police disperse une manifestation de souscripteurs à l'agrobusiness

Il n'y a plus de casques bleus sur le sol ivoirien. Les derniers contingents ont quitté le pays cette semaine,… Plus »

Tous dénoncent ainsi l'ingérence des autorités. Alors que pendant plusieurs années, ces entreprises ont pu sans problème prospérer, ils disent ne pas faire confiance au gouvernement. Il y a quelques jours, celui-ci a en effet proposé un vaste recensement des souscripteurs lésés et leur remboursement sur la base des soldes disponibles sur les comptes des sociétés, soit 22 milliards de FCFA. Problème, les 37 000 souscripteurs ont au total investi trois fois plus : 66 milliards, soit environ 100 millions d'euros.

« Il n'y a pas d'arnaque ! », lance une manifestante. « Aujourd'hui, on peut pas venir nous dire que ces entreprises, légalement constituées, veulent nous voler ! Mais alors on se réveille quand même ! Tout a toujours fonctionné normalement, jusqu'à ce que le Trésor public intervienne », explique une autre. « Ce que nous demandons concrètement à l'Etat ivoirien, c'est de dégeler les comptes, car jusqu'à maintenant nous n'avons estimé en rien avoir été arnaqués », affirme un troisième souscripteur.

