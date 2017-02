Tanzanie: Le facilitateur Mkapa est-il enfin décidé à trouver une solution à la crise burundaise ?

Aujourd'hui, les politiciens oublient qu'ils jouent sur le sort des centaines de familles en deuil et des centaines de milliers de Burundais en exil. Au lieu de les laisser se quereller, parfois inutilement, Mkapa devrait leur rappeler que les Burundais et la Communauté internationale commencent à se lasser de voir toujours les mêmes politiciens négocier au même endroit pour presque les mêmes sujets. Les Burundais n'attendent qu'une chose : que les protagonistes se regardent en face, discutent sans faux fuyant, et cessent ce jeu de boycott stérile.

Malgré cette bipolarisation, l'équipe de la facilitation a pu faire venir tous les principaux leaders des partis politiques, dont le Cndd-Fdd et les poids lourds du Cnared. La seule à avoir été aux abonnés absents est la partie gouvernementale. Une absence toujours entourée de brouille et de contradictions, le facilitateur ayant été explicite en clarifiant qu'il ne l'avait jamais invité, alors que la liste des personnalités conviées comportait celles du gouvernement.

D'un autre côté, cette coalition qui avait pourtant défendu bec et ongles que le facilitateur William Benjamin Mkapa n'était plus crédible après ses déclarations fracassantes en décembre dernier.

