Cameroun: Retour au fédéralisme ?

Les auteurs de ce nouvel opus, Franck Cana et Obambe Gakosso, attirent l'attention de quiconque sur la situation… Plus »

"D'un côté les magistrats et de l'autre les enseignants, ont revendiqué que leur spécificité anglophone soit davantage prise en compte dans l'exécution du système judiciaire et éducatif au niveau du pays. D'aucun ont appelé cela sécessionnisme, à savoir que ce sera un point de départ d'une évolution cers la cxreátion d'un Etat à part entière..."

Selon Wilfred Tassang, activiste de la société civile au Cameroun, " Le gouvernement de Yaoundé a déclaré la guerre à notre peuple. Et nous lui devons faire savoir que, dans l'histoire, aucune autorité n'a jamais gagné aucune guerre contre son propre peuple. L'indifférence exprimée par Yaoundé par rapport aux revendications des syndicats et associations de magistrats et d'enseignants depuis le 20 octobre dernier, la brutalité, les assassinats, les arrestations et intimidations, tout cela nous pousse à réexaminer le bien-fondé du fédéralisme. "

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.