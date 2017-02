Ile Maurice: Météo - Temps pluvieux à prévoir à Grand-Bassin

Les pèlerins qui convergent vers le lac sacré de Grand-Bassin, en marge de la fête Maha Shivaratree qui sera célébrée le vendredi 24 février, devront faire preuve de prudence.

Et devront sortir leurs parapluies. La station météorologique de Vacoas prévoit des pluies accompagnées d'orages, dimanche 19 février, et dans le courant de la semaine prochaine. Certaines régions de l'ouest, du sud et du plateau central sont également concernées.

«Une masse d'air instable provoquera des averses à Grand-Bassin et dans les régions avoisinantes cet après-midi et les jours à venir. Des poches de brouillard sont aussi attendues dans cette partie de l'île. La prudence est de mise pour les pèlerins. Toutefois, les régions de l'ouest et du sud seront les plus touchées», a fait ressortir le prévisionniste, Prem Pathak.

Un communiqué spécial a également été émis par la station météorologique de Vacoas pour informer les pèlerins du temps à prévoir à Grand-Bassin.