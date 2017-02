Ile Maurice: Arnaques sur Facebook - Gare aux «catfishes»

Cela est partie d'une bonne intention. Mais certaines personnes ont vite fait de détourner cette pratique pour duper des gens. Il y a peu, plusieurs associations et bénévoles ont commencé à solliciter des dons via Facebook pour venir en aide notamment à des animaux en détresse. L'initiative s'est avérée fructueuse, assez pour que certains malveillants fassent de même. Ainsi, des dizaines de faux profiles ont émergé, pour demander de l'argent pour la cause animale.

Parmi ces profils : celui d'une femme qui aurait volé des photos de chiens malades de groupes publics pour ensuite les poster avec des légendes telles que : «besoin d'argent pour pouvoir aider cet animal» ou encore, «contribuez généreusement» sur son mur. Des bons Samaritains n'ont pas tardé à réagir.

«J'ai pris contact avec elle via son compte Facebook. Rendez-vous pris, je me suis rendue à Port-Louis, et là, c'est un homme qui est venu récupérer l'argent», raconte Emma, une des présumées victimes. Ne se doutant de rien, elle lui aurait alors remis l'argent sans poser de questions.

Tout se corse quand après quelques jours, Emma envoie un message à la femme pour exiger un reçu, prouvant qu'elle a bel et bien utilisé pour la cause indiquée. «Elle ne m'a même pas répondue et elle a immédiatement supprimé son compte Facebook. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose de louche», poursuit la jeune femme. Elle ne lâche pas l'affaire. Après des recherches, elle finit par tomber sur plus d'une dizaine de comptes sous le même nom.

«Je ne sais pas si cette personne en a arnaqué plusieurs autres, mais je trouve cela inacceptable de profiter ainsi de la générosité des gens à des fins strictement personnels», avance-t-elle. Pour l'heure, nul n'a pu découvrir l'identité de la personne derrière ces faux profils. Contactée anonymement à plusieurs reprises, celle-ci n'a pas réagi.

Que faire si vous pensez avoir affaire à un arnaqueur sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez faire part de vos doléances à la Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU). Leur site web est ouvert et accessible à tous. Vous pouvez ainsi déposer des plaintes concernant des cyber crimes tels que le piratage, la sextorsion, l'usurpation d'identité, l'envoi de messages ou de mails déplacés, en autres.

Selon le rapport du CERT-MU de janvier 2017, 31 % des plaintes qu'ils ont reçues concernent des faux profiles sur les réseaux sociaux. Ensuite, 25 % revient au piratage des comptes, 22 % de harcèlement en ligne et 6 % aux escroqueries en ligne.