Algérie: Challenge national de Cross-Country - L'OBBA et le MAC dominent la compétition

S'agissant des catégories cadet, junior et senior (filles et garçons), le challenge a été dur et les athlètes ont démontré beaucoup de détermination et de compétitivité, notamment ceux du club de l'OBBA qui ont eu le dernier mot dans les parcours de 3000, 5000 et 9000 m, a-t-on relevé.

Cette épreuve, portant le nom du Chahid "Abd El Madjid Aouabdia" (membre du mouvement sportif à Constantine pendant la guerre de libération algérienne), a connu un duel chaleureux chez les catégories benjamin et minime (filles et garçons) a-t-on constaté, précisant que les coureurs du MAC y se sont distingués sur un parcours de 2000 m.

La 2ème édition de ce Challenge national, à laquelle ont pris part près de 450 athlètes venus de plusieurs wilayas, notamment Souk Ahras, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Tébessa, a été organisée par la ligue Constantinoise d'athlétisme (LCA) en collaboration avec l'Office du Sport, de la Culture, du loisir et du tourisme (OSCULT) de la commune d'El Khroub.

