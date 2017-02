Congo-Brazzaville: Suisse - Igor Nganga résilie son contrat au FC Wil

Mais le club germanique retombe dans ses travers et n'a plus remporté la moindre rencontre depuis le 31 octobre. A la lecture du classement, ce n'est pas la défense (2e du championnat avec 21 buts encaissés) qui a saboté la saison de Wil, mais plutôt son attaque (24 buts marqués, 6e attaque du championnat).

Recruté cet été pour apporter son expertise de la Challenge League, Igor Nganga n'a pas pu empêcher le mauvais départ de son nouveau club (2 points lors des 4 premières journées). Wil trouve enfin la bonne carburation face au Servette (20 août) et enchaine une bonne série (7 victoires et 1 défaite jusqu'à fin octobre).

